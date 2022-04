Trame Un posto al sole: anticipazioni su Raffaele ed Elvira

A Un posto al sole, la fine del corso di sommelier ha determinato anche un’inattesa (o attesa?…) svolta nelle trame della soap partenopea di Rai 3: come avrete sicuramente notato, c’è stato un bacio tra Raffaele (Patrizio Rispo) ed Elvira (Giusi Cataldo). Come proseguirà la faccenda?

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 21 aprile: tutti preoccupati per Chiara

La frase “Io sono sposato” di Raffaele sembra aver concluso l’avvicinamento tra i due conoscenti, ma non sarà così. Il simpatico portiere continuerà infatti ad avere dei grossi problemi nel suo matrimonio con Ornella (Marina Giulia Cavalli), sempre più presa dai problemi dell’ospedale: prestissimo, la dottoressa si troverà ad affrontare una carenza di personale che la impegnerà tantissimo e, come vien facile immaginare, la distoglierà ancora una volta da quello che accade in casa sua.

Un posto al sole, spoiler: Raffaele sempre più in crisi con Ornella

Peraltro, Viola (Ilenia Lazzarin) noterà la sempre maggiore freddezza tra sua madre e “Raf” e cercherà di sciogliere le tensioni che si sono accumulate finora, ma il suo tentativo avrà addirittura degli effetti controproducenti. Dunque, cosa accadrà?

Come avrete già capito, il bacio rifiutato da Raffaele non sarà l’ultimo atto della sua conoscenza con la madre di Samuel (Samuele Cavallo): sin da subito, l’esperta di vini continuerà ad affacciarsi nella vita del Giordano senior e il loro rapporto di “amicizia” crescerà ulteriormente. A tal proposito, occhio all’ultima puntata di aprile (in onda venerdì 29): le anticipazioni indicano che il portiere si troverà coinvolto in “un momento imbarazzante e carico di disagio“. Di cosa si tratterà?

In attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che la crisi matrimoniale a cui stiamo assistendo non finirà nel giro di poche settimane (come i fan della coppia Raffaele-Ornella speravano) e che, dunque, anche a maggio lo storico protagonista di Upas sarà al centro della scena con questa trama già molto discussa sui social network. E chissà che, a un certo punto, il nostro Raffaele non si trovi a dover fare una scelta…