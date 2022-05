Beautiful, anticipazioni dal 5 all’11 giugno 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 5 a sabato 11 giugno 2022

Con l’aiuto di Quinn, Zoe ha aggiunto un preparato lassativo di Eric al frullato di Paris, per farla sentire male e rovinarle una cena romantica con Zende, ma subito dopo si sente in colpa. Hope ripete a Thomas che vorrebbe perdonare Liam e gli dice che ha in programma di pranzare con il marito l’indomani.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 31 maggio: Brooke a Liam, “fai presto a riconquistare Hope!”

Hope chiede consiglio a Finn su come perdonare il tradimento di Liam, ma in realtà è già sulla buona strada per riuscirci e aspetta Liam per pranzo. Il marito, però, disdice l’appuntamento. È distrutto: sa di non poter tacere di aver ucciso Vinny e vorrebbe denunciare l’accaduto alla polizia, ma Bill cerca di convincerlo a non farlo e, appurato che sul luogo dell’incidente non ci sono telecamere, ha già fatto sparire qualsiasi indizio.

Liam deve dimenticare tutto, anche perché i giudici penserebbero che avesse un movente per uccidere Vinny. Liam piange disperato. Bill cerca di convincere Liam che non ha alcuna colpa per quello che è accaduto a Vinny: si è liberato dell’automobile e ha provveduto a far sparire il portafogli e il cellulare di Vinny.

Beautiful, spoiler: Liam si sente in colpa e…

Liam è distrutto, vuole andare alla polizia a costituirsi e annulla un pranzo con Hope senza darle spiegazioni. All’obitorio, però, Finn riconosce Vinny e chiama Thomas perché lo identifichi; Hope lo accompagna.

Il cadavere di Vinny viene identificato ufficialmente da Thomas. Bill continua il suo insabbiamento dell’incidente, cercando di convincere un disperato Liam a dimenticare l’accaduto.

Mentre le sorelle Logan, ignare di tutto, parlano del sentimento del perdono come elevazione dell’animo, con qualche riserva di Brooke su Thomas, quest’ultimo vuole scoprire chi è il vigliacco che ha ucciso Vinny: o lo troverà la polizia, o lo troverà lui!

Hope consola Thomas per la morte di Vinny e gli dice di sospettare che qualcuno possa averlo investito di proposito.

Zoe dice a Quinn di sentirsi in colpa per aver rovinato la serata di Paris e Zende, e che intende accettare la loro relazione. Liam è tormentato e vorrebbe confessare di aver investito Vinny, ma Bill glielo impedisce. Quando Hope lo chiama per dargli la notizia della morte di Vinny, Liam sembra vacillare.

Bill cerca di convincere Liam a non dire a nessuno di aver investito e ucciso Vinny e gli rivela di aver fatto sparire tutte le prove. Thomas, affranto per la morte dell’amico, riceve la visita di Baker che è alla ricerca di un eventuale movente per il crimine che si è consumato.