Beautiful, anticipazioni 6 maggio: il regalo di Zende a Paris, la freddezza di Carter con Zoe

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 6 maggio 2022

Zende (Delon De Metz) ha regalato a Paris (Diamond White) un abito creato per lei.

Il tentativo di scuse e di seduzione di Zoe (Kiara Barnes) non sembra fare breccia in Carter (Lawrence Saint-Victor).

Piccola curiosità musicale: occhio (anzi orecchio!) alle puntate di Beautiful in onda in questi giorni: Paris canterà un brano per Zende e si tratta di un pezzo scritto proprio dall’attrice Diamond White, che interpreta la giovane Buckingham!