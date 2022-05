Un posto al sole, anticipazioni 1° giugno: Rossella, è l’ora di conoscere meglio Virginia?

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 1° giugno 2022

Mercoledì 1° giugno 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un’occasione per conoscersi, uno scompiglio che ritorna e un “primo amore”.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Bianca (Sofia Piccirillo) è alle prese con la sua prima cotta, intanto l’autore misterioso delle web challenge appare pronto a tornare all’attacco!

Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Virginia (Desiree Noferini) hanno condiviso una brutta avventura e questa sarà l’occasione per conoscersi meglio.

Cerruti (Cosimo Alberti) non sa ancora se perdonare Bruno (Giovanni Caso) per averlo tradito, ma intanto finirà per riportare lo scompiglio nella vita di Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia).