Un posto al sole, anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno 2022

Dopo aver appreso che Lara sta per lasciare Napoli, Ferri decide di farle un’inaspettata proposta. Nicotera mantiene la linea dura con Tregara e, quando torna a casa di Raffaele, cerca di recuperare lo spirito familiare. Per non dare spazio ad ambiguità nel suo rapporto con Michele, Silvia decide di partire per raggiungere Giancarlo e di lasciare per qualche giorno il Vulcano a Samuel e Nunzio.

Dopo aver interagito in maniera un po’ tesa sul lavoro, Rossella e Virginia dovranno fronteggiare insieme una situazione incresciosa e pericolosa. La felicità di Lara è subito smorzata da Roberto, che mette bene in chiaro le cose fra loro. Ma la donna, ora che è vicina a tutto ciò che desiderava, non sembra volersi rassegnare. Per Bianca sarà una giornata cruciale a scuola, sia per la nascita di un’amicizia che per un’interrogazione decisiva.

Spoiler Un posto al sole: Nunzio insicuro su Chiara ma…

Mentre Bianca scopre l’emozione della prima cotta, il misterioso tessitore delle web challenge sembra pronto a rifarsi vivo. La condivisione di una disavventura sarà per Rossella e Virginia l’occasione per conoscersi meglio. Indeciso se perdonare il tradimento di Sarti, Cerruti finirà ancora una volta per portare scompiglio nella vita coniugale di Mariella e Guido.

Lello Valsano e i superstiti del clan Argento scampati alla retata decidono di passare all’azione per riguadagnare terreno nel quartiere. Mentre Rossella dovrà gestire un paziente piuttosto difficile e Raffaele si troverà nello scomodo ruolo di dover confortare Giuditta, Bianca si confronta con gli alti e bassi della sua prima cotta sentimentale.

Renato cerca di organizzare al meglio il proprio rendez-vous con Giuditta, Raffaele, minacciato dai camorristi, si troverà davanti a un dilemma di non facile soluzione. Niko, Filippo e Serena combattono su più fronti per evitare che Micaela porti Jimmy in vacanza nel Bhutan senza avere grande successo, sarà proprio il ragazzino a trovare la soluzione. Nunzio confida al padre le proprie insicurezze nei confronti di Chiara, ma il padre saprà come rassicurarlo.