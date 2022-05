Trame Un posto al sole: anticipazioni su Bianca e Gaia

In tempi non sospetti vi avevamo anticipato che a Un posto al sole sarebbero iniziate alcune vicende con al centro della scena delle notevoli escalation di tensione: ebbene, così sarà e in effetti abbiamo tanto la sensazione che i prossimi mesi saranno “caldi” non solo per l’aumento estivo delle temperature!

L'”antipasto” di tutto questo è servito grazie alla recrudescenza di una trama che sembrava già bell’e terminata e che invece ha evidentemente ancora qualcosa da raccontare: parliamo delle pericolose sfide online che nell’ultimo periodo hanno caratterizzato la quotidianità di Bianca Boschi (Sofia Piccirillo). Stiamo infatti per scoprire che le web challenge non hanno interessato solo la figlia di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo), ma anche qualcun altro che è molto vicino alla nostra piccola protagonista…

Un posto al sole, spoiler: Gaia nei guai, Bianca cosa farà?

Eh sì: ricominceremo prestissimo a notare dei “fatti strani” e parliamo soprattutto dell’incomprensibile avvio dell’allarme antincendio a scuola. Chi è stato ad azionarlo?

Un dialogo che avverrà negli episodi della prossima settimana farà intuire a Bianca che Gaia (Sofia Prisco) possa essere ampiamente coinvolta nella questione, tanto che la giovanissima Boschi comincerà a fare pressing sulla sua amica per farle ammettere di essere caduta anche lei nella terribile rete operante sul web. Gaia alla fine ammetterà tutto di fronte a Bianca, ma una nuova minaccia è in arrivo: l’ennesima sfida che stavolta richiede una foto da scattare in una situazione logisticamente estrema!

Anticipazioni Upas: Bianca, una difficile decisione!

Gaia, che si recherà a quel punto sulla torretta della Terrazza pur di adempiere al suo “compito”, rischierà però di fare una brutta fine e, se tutto ciò non terminerà in tragedia, lo si dovrà anche a Raffaele (Patrizio Rispo) e Renato (Marzio Honorato), fortunatamente presenti sul posto al momento giusto.

Cosa succederà dopo? Le anticipazioni indicano che Bianca è destinata a prendere “una difficile decisione per aiutare Gaia ad uscire dalla trappola in cui è finita“. Eh sì: queste web challenge si basano molto sul silenzio omertoso di chi ne prende parte, ma forse stavolta è proprio arrivato il tempo di parlare!

Occhio dunque alle prossime puntate di Upas, ma vi ricordiamo che ben altri drammi sono all’orizzonte e – se tanto ci dà tanto – potrebbero irrompere da un versante che sembrava “dimenticato”. Staremo a vedere…