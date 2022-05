Trame Un posto al sole: anticipazioni su Niko Poggi e Alberto Palladini

Nella puntata di Un posto al sole del 5 maggio abbiamo assistito a un dialogo piuttosto sereno tra Niko (Luca Turco) e Alberto (Maurizio Aiello) allo studio legale, segno di un buon rapporto che sembra essersi stabilito tra i due colleghi avvocati. Il giovane Poggi nel tempo è riuscito a superare gli antichi contrasti con il Palladini e l’equilibrio professionale ha avuto la meglio. Almeno sino ad ora…

Eh sì: il tranquillo scambio di opinioni che abbiamo recentemente visto in tv è probabilmente l’ultimo di questo tenore, perché tutto sta per cambiare in peggio e chissà che non ci fosse da aspettarselo!

Spoiler Un posto al sole: Niko e Alberto, le cose si complicano

Se ricordate bene, all’entrata di Alberto nello studio legale ci fu una scena con l’uomo intento a sedersi sulla poltrona di Niko… con un atteggiamento che non lasciava presagire nulla di buono! In tempi più recenti, invece, il legale si è stranamente intrattenuto più volte con le gemelle Cirillo (Gina Amarante), nonostante conoscesse i rapporti non facilissimi tra il suo datore di lavoro e le ragazze per via di Jimmy (Gennaro De Simone).

Insomma, qualche “indizio strano” c’è già stato e ora ne noteremo sempre di più: le anticipazioni indicano che la prossima settimana Niko inizierà ad avere qualche problema ad arginare la sempre maggiore invadenza di Alberto, fino ad avere con lui un vero e proprio diverbio sulla gestione dei clienti dello Studio.

Scaramucce tra “soci”? Mica tanto, perché con il passare degli episodi la convivenza professionale si farà sempre più complicata! Niko si è creato da solo un grosso problema ingaggiando Alberto Palladini? Lo scopriremo presto, perché le cose potrebbero peggiorare in tempi brevi…