Trame Un posto al sole: anticipazioni su Bianca, Jimmy e Cristina

Intrighi, passioni e amori complicati sono all’ordine del giorno tra i personaggi adulti di Un posto al sole, ma presto torneranno a farsi strada anche i sentimenti che riguardano i protagonisti più piccoli della soap partenopea di Rai 3. E vedrete che, in quanto a patemi sentimentali, i bambini di Upas non saranno da meno dei grandi!

Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni 26 maggio: Virginia prova ad aprire gli occhi a Riccardo

Si comincerà prestissimo con Bianca (Sofia Piccirillo). La figlia di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) è attualmente impegnata insieme alla sua famiglia a cercare di “stanare” il responsabile delle pericolose web challenge che nell’ultimo periodo stanno tenendo banco nella narrazione.

A tal proposito, ci permettiamo di aprire una parentesi per sottolineare come Un posto al sole anche stavolta riesca più che mai a essere “sul pezzo”: proprio in questi giorni gli organi di informazione hanno parlato di un’orribile challenge su TikTok che consiste nell’adescare in discoteca ragazze con qualche chilo in più, per poi mettere online il video sui social network e sfidare altri ragazzi a trovare una ragazza ancora più sovrappeso…

Spoiler Un posto al sole: Bianca si innamora

Insomma, va dato atto alla soap di aver portato all’attenzione un tema sociale che molti non conoscevano ma che purtroppo coinvolge già da tempo i giovanissimi. Ma torniamo alle trame.

Dicevamo di Bianca: a parte la su citata collaborazione come “detective”, la Boschi junior vivrà quella che le trame definiscono “la nascita di un’amicizia” e che dunque rappresenterà la sua prima vera cotta. C’è un futuro? Occhio, perché intanto l’autore delle challenge tornerà a farsi vivo!

C’è un altro “piccolo amore”, però, che ci tiene compagnia da tempo e che tra breve tempo sarà di nuovo al centro della scena: il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) rivedrà l’amatissima Cristina Ferri (Camilla Cossu) e chissà se saranno tutte rose e fiori…

Ci chiediamo da parecchio se l’amore fanciullesco tra Jimmy e Cristina potrebbe negli anni diventare un complicato amore giovanile, visti anche i contrasti familiari tra Franco (Peppe Zarbo) e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Solo il tempo ce lo dirà.