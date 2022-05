Trame Un posto al sole: anticipazioni su Roberto Ferri e Lara Martinelli

Per i fan di Un posto al sole sarà difficile dimenticare il terribile sguardo di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) quando ha saputo che Lara (Chiara Conti) aspetta un figlio da lui. La totale chiusura subito manifestata da Ferri è stata immediatamente accompagnata dal “solito modo” in cui l’imprenditore affronta i problemi che vuole risolvere in fretta: con un assegno, prontamente stracciato dalla sua interlocutrice!

Nonostante la Martinelli sia stata una sua fedele socia in tutti questi mesi, il tycoon di Upas non vuole dunque saperne di avere un figlio da lei: il suo atteggiamento è più che chiaro e le cose non cambieranno assolutamente durante la prossima settimana, il che vuol dire che continueremo a vedere Roberto e Lara su fronti opposti mentre Filippo (Michelangelo Tommaso) guarderà a questa situazione di stallo con una certa preoccupazione.

Spoiler Un posto al sole: Ferri cosa proporrà a Lara?

Ma come evolverà la faccenda? Resta tutto così o c’è un cambiamento all’orizzonte? Non è ancora chiarissimo, ma sembra che presto la storia si smuoverà un po’ e ciò avverrà proprio per via di un’iniziativa inattesa di Ferri…

Probabilmente quello che accadrà non è definibile come un “riavvicinamento”, ma pare proprio che Roberto rivolgerà a Lara una sorta di “proposta”. È un primo punto d’incontro? Quel che è certo è che la Martinelli apparirà per ora abbastanza soddisfatta dell’inaspettata novità e per lei si tratterà di un motivo in più per non rassegnarsi…

Insomma, a dispetto di tutto quello che si poteva immaginare, pare proprio che Lara a Roberto ci tenga per davvero e non solo per motivi finanziari. Ma continuerà ad essere un amore a senso unico? Non perdete i futuri appuntamenti con Un posto al sole per capire come va a finire, anche perché per ora Marina (Nina Soldano) non è più a Napoli ma prima o poi dovrà pur tornare…