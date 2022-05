Trame Un posto al sole: anticipazioni su Silvia Graziani e Michele Saviani

Tra le vicende di Un posto al sole che in questo periodo tengono banco c’è la proposta a sorpresa che Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi) ha fatto a Silvia (Luisa Amatucci): quella di trasferirsi insieme a Bari, visto che la banca in cui lavora gli ha concesso la possibilità di un avanzamento di carriera e di una nuova esperienza professionale nel capoluogo pugliese.

Ovviamente, la richiesta ha sollevato un mare di dubbi nella nostra protagonista, tanto che Mariella (Antonella Prisco) ha fatto notare alla Graziani che l’incertezza in questione potrebbe anche voler dire che lei non crede poi così tanto in un futuro con Giancarlo…

Spoiler Un posto al sole: Rossella spiazzata!

Comunque sia, alla fine Silvia e Todisco troveranno la quadra per la loro nuova vita e la situazione sembrerà risolversi. Appunto, sembrerà! Perché in realtà potrebbe succedere a breve qualcosa di molto particolare!

In un momento professionale e personale difficile della vita di Rossella (Giorgia Gianetiempo), Silvia preferirà posticipare la sua partenza proprio per non stare lontana dalla figlia. Ma questo ritardo non rimarrà senza conseguenze e la donna potrebbe infatti ritrovare sulla sua strada Michele Saviani (Alberto Rossi). Una sorta di riavvicinamento è in vista?

Quel che è certo è che qualcosa di inatteso è indubbiamente all’orizzonte e che la prima ad esserne spiazzata sarà Rossellina, che proprio non si aspettava la strana svolta a cui assisteremo. Ma sarà un ritrovarsi duraturo o Giancarlo avrà ancora un suo peso nelle decisioni di Silvia? Staremo a vedere…