Una vita, anticipazioni 5 e 6 maggio 2022: occhio a Mendez, è in pericolo!

Anticipazioni puntata 1381 di Una vita di giovedì 5 e venerdì 6 maggio 2022

Felipe, Ignacio e Jacinto riescono a evitare il sequestro di Natalia; la quale scopre in seguito che dietro il tentativo di rapirla c’è la mano di Aurelio e Genoveva, e si arrabbia con il fratello.

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: ANTOÑITO e CARMEN muoiono, ecco come succederà

Ramon è molto in ansia per la sorte di Antonito, che tuttavia non intende smettere di scrivere i suoi articoli al vetriolo.

Lolita, Rosina e Casilda intendono entrare nella squadra di Servante e prendere parte alla gara di Churro Va.

Sabina e Roberto cercano di smascherare Daniela, che però subodora la trappola e riesce a mandare a monte il loro piano.

Mendez consegna il denaro al garzone della drogheria che, come da accordi presi, gli svela il nome di chi ha assassinato Felicia Pasamar. Non appena il ragazzo si allontana, tuttavia, l’ex commissario viene aggredito e pestato a sangue da due misteriosi individui.