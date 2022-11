Una vita, anticipazioni 8 e 9 novembre 2022: la verità di Hortensia

Anticipazioni puntata 1482 di Una vita di martedì 8 e mercoledì 9 novembre 2022

Dori accetta di sposare Felipe e tutti ne sono felici. Marcelo propone a Genoveva di consultare un altro medico, ma Gabriela non è d’accordo. Luzdivina medita di lasciare Acacias, ma Marcelo tenta di trattenerla e le parla dei suoi sentimenti. Hortensia svela ad Azucena la verità sul padre e le rivela che è nata fuori dal matrimonio; la ragazza la spinge a raccontare la verità anche a Pascual.

Bellita mette in opera il suo piano per fare riunire Alodia e Ignacio: si trasferiranno a Ecija, paesino nel quale Ignacio aprirà uno studio medico. Lolita dice di essere confusa su Fidel. Felipe e Dori hanno un confronto riguardante una nuova proposta di lavoro per l’avvocato.