Una vita, anticipazioni 12 novembre 2022: ultima puntata, il gran finale!

Anticipazioni puntata 1484 di Una vita di sabato 12 novembre 2022

Genoveva sta per morire e chiede conforto a Felipe; quest’ultimo ammette di averla amata in passato ma le nega il perdono. Intanto la polizia porta via Marcelo per l’interrogatorio. Poco dopo la morte di Genoveva, arriva una telefonata a Gabriela e così scopriamo che la ragazza è complice di Cayetana Sotelo-Ruz, che evidentemente è ancora viva. Pascual chiede a Hortensia di sposarlo. Leonor rientra a sorpresa ad Acacias e annuncia alla madre che si trasferirà lì insieme a tutta la famiglia.

Felipe comunica a Dori che andrà a Ginevra con lei. Casilda decide di mettersi in affari con Susana e Rosina. Lolita annuncia a Ramon che vuole portare avanti l’amicizia con Fidel; il suocero le concede il suo benestare. Tutto il vicinato festeggia Bellita per l’onorificenza che ha ricevuto; la cantante, a quel punto, esegue un brano dedicato ad Acacias. La soap si concluderà per sempre non prima di un salto temporale… nel presente!