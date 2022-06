Beautiful, anticipazioni 14 giugno: Vinny tormenta Liam, “mi hai lasciato morire!”

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 14 giugno 2022

Il senso di colpa di Liam (Scott Clifton) lo porta ad avere allucinazioni in cui Vinny (Joe LoCicero) lo tormenta per averlo lasciato morire per strada.

Il vicecapo Baker fa visita a Thomas (Matthew Atkinson) interrogandolo sulla morte di Vinny: allo stilista è abbastanza chiaro che Baker non escluda la possibilità che non si sia trattato di un incidente.

Thomas avverte i sospetti su di lui visti i recenti trascorsi con Vinny.