Beautiful, anticipazioni 5 giugno: Liam a Bill, “abbiamo commesso un crimine!”

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 5 giugno 2022

Approfittando del fatto che Liam (Scott Clifton) sia svenuto per lo choc della morte di Vinny (Joe LoCicero), Bill (Don Diamont) sposta il figlio in auto e, dopo aver distrutto il cellulare di Vinny, lo getta via assieme al portafogli.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 4 giugno: incidente mortale! | Vinny muore

Ripresa conoscenza, Liam è sconvolto dal gesto del padre: hanno abbandonato il luogo dell’incidente senza chiamare soccorsi e autorità, si tratta di un crimine. L’editore però è fermo sulla sua posizione: Liam avrebbe un movente per aver voluto Vinny morto e la polizia potrebbe non credere all’incidente non intenzionale.

Bill non intende permettere che Liam si rovini la vita a causa di un perdente come Vinny.