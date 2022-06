News Beautiful americane: anticipazioni estate 2022

Le puntate americane di Beautiful si prospettano ricche di novità, alcune delle quali si manifesteranno in video molto presto, con l’avvento dell’estate. In occasione infatti di un evento di beneficenza con i fan, che si è tenuto in Louisiana nei giorni scorsi, sono state rilasciate alcune anticipazioni su cosa i telespettatori d’oltreoceano possono aspettarsi di vedere nelle prossime settimane.

Già a giugno ci scapperà il morto e stavolta probabilmente sarà un morto vero, non come la dipartita apparente di John Finnegan che ha tenuto incollati i fan della soap durante questa primavera. Ancora mistero, ovviamente, sull’identità del personaggio che sta per lasciarci: sarà un volto rilevante o un nome sacrificabile a favore di sceneggiatura? Non è dato sapersi, ma il tragico evento dovrebbe avvenire abbastanza presto e quindi non dovremo avere molta pazienza per saperne di più.

Nozze sorprendenti a Beautiful nelle puntate americane

Ma quest’estate negli episodi USA ci saranno anche eventi lieti, come delle nozze che la produzione ha definito sorprendenti, sebbene l’identità degli sposi sia già intuibile dagli spoiler per gli episodi in onda a breve in America. C’è infatti aria di fiori d’arancio per Carter Walton e Paris Buckingham, sebbene, come vi aggiorneremo prossimamente, l’avvocato non si presenterà all’altare con i giusti sentimenti per affrontare un passo (quello del matrimonio) che è sempre stato un suo sogno nel cassetto.

Con la fase critica della pandemia da Covid-19 ormai (si spera) alle spalle, la produzione è intenzionata a realizzare nuove trasferte per la registrazione di episodi in esterna, sia negli Stati Uniti che all’estero, come in Europa. Già a giugno, verranno girate delle scene fuori dal solito set sebbene vicino a casa, in spiaggia a Los Angeles: le riprese dovrebbero riguardare Quinn Forrester. Per eventuali viaggi oltreoceano forse si dovrà attendere un po’ di più, ma l’intenzione è quella di riprendere a girare attorno al mondo, ora che la situazione sanitaria è tornata ad essere più tranquilla.

Beautiful: i volti che vedremo al Festival di Montecarlo

Probabilmente neanche quest’anno si gireranno puntate a Montecarlo, come fatto in modo continuativo per alcuni anni proprio prima dell’esplosione dell’emergenza Covid. Solitamente si coglieva l’occasione del Festival di Montecarlo per registrare episodi nella cornice del Principato. Comunque sia, nell’edizione che si terrà nella seconda settimana di giugno, presenzieranno alcuni volti della soap: Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester Finnegan), che sostituisce Katherine Kelly Lang (l’interprete di Brooke dovrà rinunciare alla kermesse a causa del recente brutto infortunio).