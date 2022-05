Trame americane Beautiful: con Finn vivo e vegeto, le anticipazioni sono da “rivedere”

Come vi abbiamo già abbondantemente anticipato, le puntate americane di Beautiful hanno rivelato che Finn in realtà è vivo. Su questo colpo di scena (riguardante il suo personaggio) è intervenuto Tanner Novlan, i cui silenzi nelle ultime settimane erano un chiaro indizio di come la sua permanenza nella soap non fosse ancora terminata. A parte infatti la partecipazione ad un appuntamento di Bold Live (approfondimento settimanale sul canale YouTube di Beautiful), l’attore non si era mai ufficialmente espresso.

Come spiegato ora da Novlan, ospite del programma The Talk, quando è stato informato della storyline gli era anche stato già anticipato il proseguimento ma, per contratto, lui era vincolato all’assoluto silenzio, non dovendo rivelare a nessuno che il suo Finn sarebbe in realtà sopravvissuto. E così, mentre il suo alter ego moriva in video e l’attore veniva tolto a tempo di record dalla sigla d’apertura di Beautiful, Tanner ha mantenuto il segreto anche alla sua stessa madre.

Mia madre è una fan accanita di Beautiful ed era furiosa quando è sembrato che mi avessero fatto fuori. Ho cercato di minimizzare e deviare l’argomento, ma è stato difficile.

Beautiful: Finn vivo, c’è un precedente nella storia della soap

Alla luce di questo, sono probabilmente da rivedere le anticipazioni estive con cui Brad Bell annunciava un nuovo sorprendente amore per Steffy: evidentemente si tratterò sempre del suo attuale marito!

E va anche ridimensionato il ruolo di Bill Spencer nella questione: era stato dichiarato che l’editore sarebbe stato di supporto alla ragazza ma, in realtà, ad oggi Bill e Steffy non hanno condiviso neanche una scena (nemmeno quando lui si è presentato in ospedale, restando a conversare con gli altri in corridoio). L’uomo si è limitato solo a raccogliere le confidenze di Hope e Liam, con quest’ultimo in prima fila a consolare la vedova e ad offrirsi come figura paterna per il piccolo Hayes… il cui papà, però, è ancora vivo!

Non è la prima volta che la caparbietà di una madre salva la vita a qualcuno in Beautiful: nel 2006 fu Stephanie Forrester che, assistita dal marito Eric, fece ricoverare in gran segreto Felicia Forrester, la sua figlia più giovane. Quest’ultima, ufficialmente data per morta, venne trasferita in una clinica dove Christian Ramirez riuscì a salvarla con un trapianto sperimentale, sconfiggendo il suo cancro al fegato. Solo una volta che Felicia fu fuori pericolo, Stephanie rivelò la verità agli altri figli.

Beautiful, trame USA: quale futuro per LI FINNEGAN?

Questo, tra i fan americani della soap, ha contributo a rafforzare l’assonanza che molti vedono tra il personaggio di Li e la mai dimenticata matriarca: come Stephanie, infatti, Li sembra avere un forte carattere, un’implacabile refrattarietà all’empatia nei confronti di Sheila e la capacità di portare avanti segreti ingombranti come la sopravvivenza miracolosa del figlio. Li Finnegan è quindi destinata a ritagliarsi un posto di rilievo nel futuro di Beautiful?