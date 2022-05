Beautiful: PIO e AMEDEO in soccorso di “Brooke”, ecco perché

Beautiful: news su Katherine Kelly Lang e su… Pio e Amedeo!

Una giornata della mamma da dimenticare per Katherine Kelly Lang, lo storico volto di Beautiful che dal 1987 interpreta Brooke Logan Forrester. L’attrice infatti, nel week end dell’8 maggio, è stata protagonista di una brutta esperienza a causa di una brutta caduta da cavallo, che le ha provocato la frattura di caviglia e piede. La Lang stava facendo una gita fuori porta con amici, che le doveva servire anche come allenamento in vista di una gara a cavallo a cui avrebbe dovuto partecipare il prossimo mese. Sfortunatamente, l’infortunio l’ha costretta ad un trasporto in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico.

Tramite i social, l’interprete ha periodicamente aggiornato i fan sul suo stato di salute e fortunatamente si rimetterà dopo una convalescenza a casa. Non è ancora dato sapere se Katherine sarà costretta ad uno stop sul set oppure se, in qualche modo, l’infortunio verrà in qualche modo inserito nella sceneggiatura per giustificare l’ingessatura (o più semplicemente si provvederà a posizionare attrice e telecamere in modo da nascondere la medicazione).

Beautiful: Katherine Kelly Lang si è fatta male. Tutti i precedenti accaduti nella soap

Non è la prima volta che ciò accade a Beautiful. Nel 2018 Hunter Tylo, di ritorno a sorpresa nel ruolo di Taylor Hayes, apparve zoppicante con un bastone: il motivo era una rottura dell’anca e, in parallelo alla sua interprete, anche l’alter ego “Taylor” spiegò di aver avuto un incidente. Nel 2015, invece, fu il turno di Linsey Godfrey, allora volto della giovane Caroline Spencer: l’attrice fu vittima di un brutto incidente quando, mentre passeggiava sul marciapiede, venne investita da un auto. Caroline venne spedita a New York per qualche mese e al suo ritorno quell’incidente venne inserito nella sceneggiatura del personaggio e la ragazza si rimise con il tempo in piedi, aiutata dall’allora compagno Ridge Forrester.

Su Instagram, Katherine ha voluto condividere una visita speciale dall’Italia, quella di Pio e Amedeo! Il duo comico, infatti, si è presentato alla porta dell’attrice, riuscendo nell’impresa di sollevarle il morale durante l’immobilità della convalescenza. Dai tag inseriti sui post di immagini e video, è plausibile che la visita possa essere anche parte della prossima (e molto probabilmente ultima) stagione di Emigratis, prossimamente in onda su Canale 5.

Con Pio e Amedeo, a portare allegria alla Lang c’è anche lo stilista italo-marocchino Hicham Ben Mbarek, fondatore del marchio Benheart che ha esportato il pellame fiorentino in tutto il mondo (compresa Beverly Hills, dove proprio l’attrice è sua socia nella boutique che ha aperto nella prestigiosa zona di Los Angeles).