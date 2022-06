Anticipazioni puntata Brave and beautiful di mercoledì 29 giugno 2022

Hulya decide di chiedere a Cahide di essere lei a occuparsi del piccolo Zafer. Cahide accetta la proposta: si prenderà cura del bambino.

Suhan si trova in coma e fa sogni dolcissimi in cui lei e Cesur vivono felici il fidanzamento e vivono in armonia con tutti i loro familiari.

Riza, con l’aiuto di un infermiere, scappa dall’ospedale psichiatrico. L’uomo è in procinto di lasciare il paese su una barca, ma scopre che è una trappola architettata da Cesur e Tahsin…