Anticipazioni puntata Brave and beautiful di giovedì 30 giugno 2022

A fin di bene, Tahsin fa in modo da mettere fuori gioco Cesur, che viene allontanato dalla barca. In questa maniera, l’uomo rimane solo con Riza ed è in grado di compiere la sua vendetta finale.

In ospedale, Suhan entra in travaglio.

I medici avvertono Sirin: Suhan potrebbe non sopravvivere allo shock del parto.

La barca con a bordo Tahsin e Riza salta in aria di fronte a un incredulo Cesur: entrambi gli uomini muoiono!

Una volta a terra, Cesur si precipita in ospedale scoprendo di essere diventato papà. E Suhan è finalmente uscita dal coma.

Con queste scene, si concludono definitivamente le avventure di Brave and beautiful. Da lunedì 4 luglio spazio ai protagonisti della nuova telenovela Terra Amara.