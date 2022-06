Un Altro Domani: Agustina comincerà a stare male…

Spoiler su AGUSTINA di Un altro domani

Nuovo dramma in arrivo nel corso delle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Proprio mentre starà per avviare con Kiros (Ivan Mendez) una nuova “fabbrica” di mobili parallelamente a quella gestita dal padre Francisco (Sebastian Haro), Carmen Villanueva (Amparo Piñero) dovrà fare i conti con un’improvvisa malattia dell’adorata tata Agustina (Mar Vidal). Questo sarà dunque l’inizio di una storyline complessa che terrà banco per diverse settimane…

Un Altro Domani, trame: Carmen evita che Francisco scappi dalla Guinea

Se ci avete seguito in precedenza, sapete che tutto si innescherà nel momento in cui Francisco capirà di non avere abbastanza soldi per saldare la prima rata di un debito contratto con Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia). A quel punto, il Villanueva Senior comunicherà a Patricia Godoy (Silvia Acosta) e a Carmen che è necessario che lascino quanto prima la Guinea per ritornare in Spagna ed evitare così rappresaglie da parte del potente imprenditore.

Le due donne non vorranno però sapere di arrendersi e studieranno due modi ben differenti per procurarsi i soldi: Patricia arriverà a concedersi disperatamente ad un usuraio che non farà altro che utilizzarla per i suoi sporchi comodi, mentre Carmen verrà aiutata da Victor (Jon Lopez) ad allestire un mercatino di mobili in legno realizzati da Kiros. Una scelta che si rivelerà azzeccata, dato che otterrà in un’intera giornata la somma pecuniaria che Francisco deve dare a Ventura.

Un Altro Domani, spoiler: Agustina comincia a stare male

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: visto che la vendita di mobili sembrerà vantaggiosa dal punto di vista economico, Carmen otterrà il permesso da Francisco per creare una “fabbrica” parallela per la produzione degli stessi gestita da Kiros, con l’aiuto di altri quattro operai a sua scelta (che ovviamente verranno pagati di più rispetto agli altri). Un’idea che ovviamente non piacerà affatto a Patricia, ma che dovrà farsi andare bene perché il Villanueva non vorrà sentire ragioni.

Tuttavia, in concomitanza a questo evento, Agustina inizierà ad avvertire degli strani malori e in una determinata giornata perderà per diverse ore i sensi, tant’è che si renderà necessario l’intervento di un medico, il quale preciserà che l’anziana non è in pericolo di vita anche se ha contratto un’infezione alle vie respiratorie…

Un Altro Domani, news: Carmen decide di prendersi cura di Agustina

Neanche a dirlo, ciò genererà diverse situazioni: ad esempio Carmen deciderà di stare al fianco di Agustina per curarla e somministrarle i medicinali che il medico le avrà assegnato. Giocoforza, la giovane non potrà dunque gestire i lavori preliminari per la fabbrica di Kiros ed accetterà che Patricia si faccia carico degli stessi almeno finché Agustina non si sarà completamente ripresa.

Un imprevisto di cui la Godoy cercherà di approfittare per fare sua un’idea geniale pensata da Carmen per ridurre le spese della fabbrica di Francisco ed aiutare quella di Kiros a prendere forma. In ogni caso, vi consigliamo di fare attenzione ad ogni minimo passaggio di questa storia perché la tragedia sarà dietro l’angolo e lo scontro tra Patricia e Carmen esploderà fino ad un punto di non ritorno…