Un Altro Domani anticipazioni: ecco chi è il padre di Carlos, il figlio di Carmen!

Chi è il padre di Carlos, il figlio di Carmen Villanueva (Amparo Pinero) e a sua volta padre di Julia Maria Infante (Laura Ledesma)? La risposta a questa domanda, che attanaglia i telespettatori fin dall’esordio di Un Altro Domani, avverrà nelle ultimissime puntate italiane della telenovela, in onda su Canale 5 la prossima settimana…

Un Altro Domani, news: Carmen e Kiros braccati da Patricia

La storyline prenderà il via nel momento in cui Patricia Godoy (Silvia Acosta) avrà la certezza del fatto che Carmen e Kiros Nsue (Ivan Mendes) stanno insieme. Ovviamente, la dark lady utilizzerà l’arma del ricatto per spingere la Villanueva a fare ciò che vuole, obbligandola ad esempio a cederle le sue quote dell’ebanisteria.

Tuttavia, nel giro di poco tempo, Carmen si renderà conto del fatto che sarà sempre alla mercé di Patricia, per via del suo segreto, e penserà di fuggire da Rio Muni al fianco di Kiros. Una scelta che lei svelerà alla fidata Enoa (Edith Martinez Val), che però si sarà resa conto di un particolare…

Un Altro Domani, spoiler: Carmen confessa a Enoa chi è il padre del bambino

Eh sì: possiamo anticiparvi che Enoa dirà senza mezzi termini a Carmen che sa che è incinta, ragione per la quale le chiederà se se la sente di affrontare una fuga nel suo stato e soprattutto uno scandalo, visto che alla nascita del bambino scopriranno che è stata con un uomo di colore, data la pelle nera che con tutta probabilità avrà il piccolino.

Tali parole spingeranno la Villanueva a confidarsi fino in fondo con Enoa, svelandole che in realtà il bimbo che ha in grembo può essere soltanto di Victor Velez de Guevara (Jon Lopez), in quanto non ha più avuto il ciclo mestruale dal tempo in cui stava per sposare il Velez de Guevara.

Con le lacrime agli occhi, Carmen spiegherà a Enoa di essersi concessa a Victor, durante il loro fidanzamento, poiché ormai considerava chiusa la sua storia con Kiros, che ha però sempre amato. Insomma, non ci saranno dubbi sulla paternità del bambino, ossia il futuro Carlos Cruz, ma che cosa farà Carmen?

Un Altro Domani, trame: Victor saprà mai che Carmen è incinta?

Data la difficile situazione venutasi a creare, Carmen sarà dunque di fronte ad un bivio: confessare la verità a Victor, costi quel che costi, o fuggire con Kiros senza informarlo del fatto che sta per diventare padre? In realtà, a trovare la soluzione sarà un nefasto destino, di cui vi parleremo a breve…