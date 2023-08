Come finisce Un Altro Domani? Il finale di Carmen e Julia, spiegato

Su Canale 5 termina per sempre Un Altro Domani. Come si concluderanno le vicende del passato con protagonista Carmen Villanueva (Amparo Pinero) e quelle dei giorni nostri con al centro della scena Julia Maria Infante (Laura Ledesma)? Cerchiamo di scoprirlo insieme…

Un Altro Domani, news: Victor vuole uccidere Patricia ma…

La svolta nella storia si avrà nel momento in cui Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) avrà la certezza del fatto che è stata proprio Patricia ad uccidere la madre Ines Acevedo (Barbara Oteiza). A quel punto, il giovane si farà prendere dalla rabbia e, armato di pistola, si preparerà ad eliminare a sua volta Patricia. Tuttavia, Carmen intercetterà presto il suo proposito, ma la tragedia sarà inevitabile.

Durante una colluttazione fisica, partirà infatti un colpo di pistola che ucciderà Victor, cosa che costringerà Carmen ad organizzare in fretta e furia la sua fuga dalla Guinea, con l’aiuto del padre Francisco (Sebastian Haro) per evitare rappresaglie da parte di Ventura (Iago Garcia) per l’omicidio del figlio. Una fuga dove Carmen dovrà fare a meno di Kiros (Ivan Nsue), che verrà convinto da Francisco a non seguirla in Spagna per darle maggiori possibilità, dato che difficilmente nella penisola iberica accetterebbero una relazione tra una ragazza bianca e un ragazzo nero.

Un Altro Domani, trame: Patricia viene arrestata!

In ogni caso, nonostante la “provvidenziale” morte di Victor, Patricia non riuscirà a farla franca; ciò avverrà a causa della testimonianza di Enoa (Edith Martinez Val), che inchioderà la dark lady per l’omicidio di Ines. A quel punto, alla Godoy non resterà altro da fare se non ammettere che è stata sconfitta e verrà arrestata sotto gli sguardi attoniti e giudicanti del figlio Angel (Ivan Lapadula) e del compagno Francisco. Insomma, alla fine la cattiva pagherà per tutte le malefatte che ha commesso!

Come andranno invece le cose ai giorni nostri a Julia, il giorno del suo matrimonio con il giornalista Leo Lozano (Juanlu Gonzalez)? Alla fine le nozze non andranno in porto.

Un Altro Domani, spoiler: il gran finale!

Eh sì: al momento dello scambio dei voti nuziali, Leo bloccherà la cerimonia e spiegherà a Julia che non può diventare suo marito perché non è mai riuscito a dimenticare la sua ex. Sola e sconsolata, la Infante tornerà dunque a casa, dove avrà modo di intrattenere un dialogo mistico, faccia a faccia, con la nonna Carmen. Quest’ultima spiegherà alla nipote che deve finalmente dare una chance al suo vero e grande amore, che ha sempre avuto al suo fianco.

Ovviamente, la Villanueva starà parlando di Tirso Noguera (Oliver Ruano), il quale busserà alla porta di Julia per consolarla per il matrimonio saltato con Leo. Lì, i due giovani avranno modo di acclarare i loro sentimenti e si scambieranno un intenso bacio, segno del fatto che è l’ora di dare il via alla loro relazione. Un finale felice per Julia, a differenza di quello di Carmen, che segnerà la fine della telenovela iberica dopo 255 puntate.