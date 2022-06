Trame Un altro domani: anticipazioni su Ventura, Angel e Ines

Pian piano la narrazione di Un Altro Domani ci farà conoscere altri personaggi, che si andranno ad aggiungere a quelli visti finora. In questo post parliamo nello specifico di Inés Acevedo (Bárbara Oteiza) riuscirà a nascondere al marito Ventura Vélez de Guevara (Iago Garcia) che ha un’amante? In realtà, già dalle prossime puntate la verità rischierà di venire fuori, dato che il potente imprenditore comincerà ad avere dei sospetti sul conto della moglie…

Leggi anche: Un altro domani, anticipazioni 8 giugno: Julia indaga sul suo passato e…

Un Altro Domani, news: Ines e Angel, un amore segreto!

Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, Inés avrà avviato una relazione extraconiugale con Angel (Iván Lapadula), il figlio di Patricia Godoy (Silvia Acosta). Anche se il ragazzo sarà coetaneo del figlio Victor (Jon López), la bibliotecaria non potrà fare a meno di provare un forte sentimento d’amore per il giovane, che per giunta sarà il contabile del marito Ventura.

Dato che saranno consapevoli del grande pericolo che correrebbero qualora venissero scoperti, Angel e Inés cercheranno di essere discreti ma, un giorno, verranno sorpresi in atteggiamenti intimi da Agustina (Mar Vidal), la tata di Carmen Villanueva (Amparo Piñero). Anche se la donna prometterà di mantenere il segreto, i “piccioncini” non se la passeranno comunque bene…

Un Altro Domani, trame: Ventura sospetta che Inés abbia un amante!

Eh sì: visto che ogni volta che sarà in casa sarà distratta e perennemente in ansia, Ventura non potrà fare a meno di porsi delle domande sullo strano atteggiamento di Inés e noterà anche delle contraddizioni nei suoi racconti. Nello specifico, Vélez de Guevara capirà che la moglie gli sta mentendo il giorno dell’assassinio dell’operaio Dayo (Malcolm Treviño-Sitté), di cui la donna non saprà nulla nonostante il ritrovamento del cadavere, in pieno giorno, di fronte alla sua libreria.

Un feroce crimine che Inés ignorerà, poiché avrà passato tutto il pomeriggio con Angel nel loro capanno segreto in mezzo alla giungla. Ciò basterà dunque per accendere in Ventura la voglia di indagare più a fondo sulla moglie, motivo per cui penserà di avvalersi di un “complice” per capire se Inés lo tradisce con qualcuno, proprio come sospetta.

Un Altro Domani, spoiler: Ventura chiede ad Angel di scoprire chi è l’amante di Ines

In tal senso, possiamo però anticiparvi che Ventura sceglierà l’uomo sbagliato per le indagini, visto che chiederà ad Angel di scovare l’amante della moglie!!! Insomma, almeno per ora, l’imprenditore non avrà la minima idea del fatto che la persona che tanto cerca è proprio il suo contabile!!!

Comunque sia, la richiesta genererà preoccupazione ed imbarazzo in Angel, che non saprà come comportarsi visto che è lui il “nuovo nemico” che Ventura vuole assolutamente identificare. Non a caso, il giovane si confiderà con Inés, che entrerà profondamente in allerta quando capirà che il marito ha dei dubbi sulla sua fedeltà. La situazione non sarà dunque delle migliori e riserverà ancora tantissime sorprese, non sempre positive…