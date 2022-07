Beautiful, anticipazioni 22 luglio 2022: Liam pensa di dire tutto a Hope

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 22 luglio 2022

Thomas (Matthew Atkinson) e Bill (Scott Clifton) hanno uno sgradevole confronto in cui l’editore non solo esprime disprezzo per il giovane Spencer, ma non mostra alcuna compassione per quanto accaduto a Vinny (Joe LoCicero). Flo (Katrina Bowden) rivela a Brooke (Katherine Kelly Lang) e a Ridge (Thorsten Kaye) che Wyatt (Darin Brooks) ha avvertito una strana tensione tra Bill e Liam (Scott Clifton) negli ultimi tempi. Interrogato da Hope (Annika Noelle) sul suo turbamento, Liam sembra aver maturato la decisione di confessare tutto alla moglie…