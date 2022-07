Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani si farà pian piano più spazio un personaggio fino ad ora rimasto nell’ombra. La giovane Alicia Utanares (Elena Gallardo) andrà infatti ad inserirsi nella storyline che ha come protagonisti la matura Ines Acevedo (Barbara Oteiza) e il “baby amante” Angel Godoy (Ivan Lapadula).

Un Altro Domani, news: Angel e Ines ai ferri corti

La storyline andrà a delinearsi nel momento in cui Ines deciderà di non fuggire da Rio Muni al fianco di Angel poiché capirà che il figlio Victor (Jon Lopez) ha ancora bisogno del suo supporto materno per non diventare cinico e “senza sentimenti” come il padre Ventura (Iago Garcia). Seppure con la morte del cuore, la signora Velez de Guevara comunicherà al Godoy di non essere innamorata di lui e lo farà entrare in crisi.

Non a caso, Angel deciderà infatti di rassegnare le sue dimissioni a Ventura per concentrarsi nei suoi studi diplomatici, ma in realtà passerà tutte le nottate al club della colonia e ritornerà a casa completamente ubriaco in più di un’occasione. Un cambiamento radicale del ragazzo che farà preoccupare anche la dark lady Patricia (Silvia Acosta), visto che non comprenderà per quale ragione il figlio si stia comportando in quella maniera.

Un Altro Domani, spoiler: Ines spinge Alicia tra le braccia di Angel

Visto che anche ogni tentativo di Victor di far ritornare Angel sui suoi passi non andrà a buon fine, Ines riterrà di dover fare qualcosa per spingere il suo ex amante a riprendere la “retta via”. Proprio per questo, la donna convincerà Alicia, la sua assistente nella biblioteca, a fare il primo passo “da amica” con Angel, sottolineando che probabilmente ha bisogno di distrarsi un po’.

Dato che sarà palesemente innamorata di lui, Alicia accetterà da subito il consiglio di Ines e, dopo un primo tentativo di approccio andato male, riuscirà ad ottenere un invito da Angel (che agirà in tal senso dopo un brutto rimprovero di Victor per come l’avrà trattata in precedenza). I due giovani cominceranno quindi a frequentarsi, ma la situazione ovviamente non farà piacere a Ines, principalmente perché il Godoy farà di tutto per farsi vedere al fianco di Alicia quando sarà nelle sue vicinanze.

Un Altro Domani, trame: Ines invita Angel e Alicia a cena

Partendo da questi presupposti, la situazione non farà altro che complicarsi: nel disperato tentativo di nascondere la sua gelosia, Ines arriverà addirittura a chiedere ad Alicia di invitare Angel ad una cena in casa sua e del marito Ventura. Seppur titubante, Alicia proporrà la cosa al Godoy, che si prenderà del tempo per riflettere meglio sul da farsi perché, in fondo, non vorrà sedersi a tavola con la sua vecchia amante.

Insomma, la faccenda sarà sempre più spinosa anche perché la povera Alicia starà davvero cominciando a nutrire speranze sulla nascita di una sua ipotetica relazione con Angel, non sapendo cosa c’è stato tra lui e Ines…