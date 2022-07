Un posto al sole, anticipazioni 11 luglio: ora Eugenio sa tutto, tensione in famiglia

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 11 luglio 2022

Lunedì 11 luglio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un drammatico confronto, delle grandi tensioni, un nuovo inizio e il proseguimento di un perfido piano.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Il confronto a casa Bruni sarà tutto da seguire: Raffaele (Patrizio Rispo) dice tutto a Eugenio (Paolo Romano), ma l’essersi tolto questo peso non tranquillizzerà del tutto il portiere di Palazzo Palladini. Momenti di paura e tensioni in famiglia in arrivo dunque a casa Giordano. Intanto, Susanna (Agnese Lorenzini) comincia il tirocinio e questo per forza di cose la porterà ad avere a che fare con Nicotera. Infine, assisteremo all’atto finale del piano di Lara (Chiara Conti) contro Silvana (Anna D’Agostino): riuscirà la Martinelli a sviare l’attenzione di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli sulle sue reali condizioni?