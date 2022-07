Un posto al sole, anticipazioni 21 luglio 2022: Katia non si rassegna con Nunzio!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 21 luglio 2022

Giovedì 21 luglio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una madre disperata, una donna da affrontare e dei risultati da apprendere. Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

La fuga ormai prossima di Chiara (Alessandra Masi) e Nunzio (Vladimir Randazzo) fa andare Katia (Stefania De Francesco) in tilt e la spinge a fare tutto il possibile per convincere il figlio a restare a Napoli. Tornati in città, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) dovranno affrontare Lara Martinelli (Chiara Conti). Clara (Imma Pirone) è in procinto di apprendere i risultati dell’esame di maturità.