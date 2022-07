Un posto al sole, anticipazioni 27 luglio 2022: i sensi di colpa di Franco Boschi

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 27 luglio 2022

Mercoledì 27 luglio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un’iniziativa azzardata, dei grandissimi sensi di colpa e una ragazza infuriata. Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Manuela (Gina Amarante) cerca di far cambiare idea a Micaela, evitando così che la gemella parta con il fotografo olandese appena conosciuto. Alla fine, pur di proteggere il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) dall’ennesima delusione della madre, la ragazza farà qualcosa di azzardato. Nunzio (Vladimir Randazzo) continua a non accettare l’idea che Chiara (Alessandra Masi) sia partita e cerca di contattare la ragazza, mentre Franco (Peppe Zarbo) nutre sensi di colpa sempre maggiori per non avergli detto di averla vista in aeroporto. La scampagnata nel caseificio Altieri ha fatto arrabbiare Speranza (Maria Sole Di Maio), che ora accusa Samuel (Samuele Cavallo) di non averla spalleggiata contro il padre.