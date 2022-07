Un posto al sole, anticipazioni 6 luglio: Viola copre ancora Raffaele, ma Diego…

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 6 luglio 2022

Mercoledì 6 luglio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una nuova consapevolezza e dei rapporti ancora problematici. Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Diego (Francesco Vitiello) comincia a capire che dietro lo strano atteggiamento del padre Raffaele (Patrizio Rispo) non c’è Elvira (Giusi Cataldo). Viola (Ilenia Lazzarin), nonostante le tante bugie dette ad Eugenio (Paolo Romano), continua per il momento a coprire Raffaele (Patrizio Rispo). Per quanto abbia apparentemente assecondato la decisione di Nunzio (Vladimir Randazzo) e Chiara (Alessandra Masi) di lasciare l’Italia, Franco (Peppe Zarbo) cerca di convincere i due fidanzati a cambiare idea. I rapporti tra Riccardo (Mauro Racanati) e Michele (Alberto Rossi) sono ancora piuttosto tesi.