Un posto al sole: Katia Cammarota cambierà il destino della storia Nunzio-Chiara?

Una parte della storia già la conosciamo. Da tempo ormai, Chiara Petrone (Alessandra Masi) è protagonista di un’intenzione praticamente illegale ma di cui si è profondamente convinta: non c’è modo di risolvere i suoi guai con la giustizia e lei in carcere non ci vuole andare, quindi non resta che scappare via da Napoli.

Il problema è che Chiara in tutto questo ha voluto coinvolgere il suo grande amore e di conseguenza Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo) si è fatto convincere – non senza qualche dubbio iniziale – a fuggire dall’Italia insieme a lei. Questa volontà ha portato Nunzio addirittura a cercare di “addestrare” Samuel (Samuele Cavallo) in modo che quest’ultimo possa gestire senza di lui la cucina del Caffè Vulcano. Ma la partenza ci sarà davvero?

Spoiler Un posto al sole: Katia aggredisce verbalmente Chiara

Come abbiamo notato, Franco Boschi (Peppe Zarbo) pur di non perdere del tutto suo figlio lo sta aiutando nella fase “pre-fuga”, pur essendo convinto che si tratti di un grosso errore. C’è però ancora qualcuno che non sa niente di quanto sta accadendo… e l’impressione è che sarà proprio questo “qualcuno” a fare la differenza nella svolta finale della storyline!

Su iniziativa di Franco, anche mamma Katia (Stefania De Francesco) sta infatti per scoprire che Nunzio è in procinto di sparire. Come la prenderà? Malissimo, tanto da recarsi a casa di Chiara e prendersela con lei, sottolineando che la vita del figlio non può e non deve deve essere rovinata.

Insomma, occhio perché pare che voleranno parole pesanti: sortiranno qualche effetto? Di certo Chiara ne rimarrà molto colpita e potrebbe arrivare a una decisione più che mai sofferta! Preparatevi, perché la sensazione è che Nunzio vivrà a breve un grande, grandissimo dolore…