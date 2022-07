Spoiler Un posto al sole: un fotografo olandese per Micaela!

Grande “colpo di testa” in arrivo, pare, nelle prossime puntate di Un posto al sole. Una delle foto ufficiali diffuse in vista delle prossime puntate della soap mette in evidenza una nuova amicizia, destinata a sfociare in un problema. E che problema!

Eh sì. Micaela Cirillo (Gina Amarante) sta per entrare in contatto con un aitante fotografo olandese, con cui attuerà uno scambio di messaggi che non passerà inosservato alla gemella Manuela. E quest’ultima, una volta tanto, rappresenterà “l’elemento saggio” della storia.

News Un posto al sole: chi parte con Jimmy per le vacanze?

Manuela, infatti, inizierà a preoccuparsi riguardo a quanto sta succedendo alla sorella, soprattutto in riferimento al nipotino Jimmy (Gennaro De Simone), il quale si aspetta che la mamma partecipi all’imminente vacanza estiva familiare. Il problema è che Micaela, che pure aveva più volte parlato col figlioletto delle prossime ferie, parrà avere altre intenzioni: partire insieme all’olandese!

Manuela tenterà di far cambiare idea a Micaela, evitando peraltro che la consanguinea lasci Napoli con un ragazzo conosciuto da pochissimo, ma la sensazione è che non ci riuscirà e che dovrà pensare di conseguenza a come proteggere Jimmy. E attuerà l’unica soluzione possibile: si “travestirà” da Micaela pur di non far provare una tremenda delusione al bambino!

Alla fine, dunque, sarà Manuela ad andare in vacanza con il resto della famiglia…