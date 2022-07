Il tempo dei dolori è probabilmente giunto. Non che sino ad ora dolori non ce ne siano stati, anzi, ma a Un posto al sole sta per accadere quello a cui prima o poi si doveva arrivare: la narrazione della soap partenopea di Rai 3 ci sta mostrando come, gradualmente ma inesorabilmente, tutta la famiglia di Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) stia apprendendo quello è successo con Lello Valsano (Gianluca Pugliese) e con le minacce del suo clan.

A breve, anche Eugenio Nicotera (Paolo Romano) sarà messo al corrente delle drammatiche vicende che vedono protagonista suo suocero: sarà lo stesso Raffaele a parlargli in preda all’angoscia. Il magistrato, ovviamente, non la prenderà benissimo e subito si verrà a creare una situazione di forte tensione tra lui e Viola (Ilenia Lazzarin), colpevole di avergli nascosto le ultime novità.

Spoiler Un posto al sole: sarà gelo tra Raffaele e Ornella

Come sapete bene, però, c’è un altro, importante personaggio che finora non ha capito nulla della situazione venutasi a creare. Negli ultimi mesi a Raffaele ne sono capitate di tutti i colori: non si tratta solo dei problemi con i camorristi ma anche della breve simpatia sbocciata tra lui ed Elvira Tomei (Giusi Cataldo), e finora Ornella (Marina Giulia Cavalli) non ha mai neanche lontanamente immaginato quello che avveniva a sua insaputa. Appunto: finora!

Come potrebbe reagire la dottoressa Bruni se – per fare solo un esempio – capisse che per diverso tempo il marito si è confidato con Elvira e non con lei? Sappiamo che molti fan di Upas attendono trepidanti questo momento… e il momento sta per arrivare!

Occhio alle puntate della soap in onda tra pochissime settimane: a Ornella sarà improvvisamente tutto chiaro e tra lei e il marito si creerà il gelo! Riusciranno i due storici coniugi di Un posto al sole a uscire dalla nuova crisi? Le prospettive non sembrano delle migliori…