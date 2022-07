Spoiler Un posto al sole: Ornella il 19 luglio scopre tutto su Elvira

Grandi drammi in casa Giordano per la scoperta delle minacce avute da Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) durante tutte queste settimane. Al momento, la ripercussione di cui più ci stiamo accorgendo è il precipitare dei rapporti tra Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio Nicotera (Paolo Romano): eh sì, l’integerrimo magistrato di Un posto al sole non perdona la moglie per il suo atteggiamento “morbido” verso il ricatto perpetrato dai malviventi. Ma presto ci saranno anche altri guai…

Ormai tutti all’interno della famiglia sanno quel che è successo al loro congiunto, salvo un “piccolo” particolare: Ornella (Marina Giulia Cavalli) non ha mai scoperto finora che il marito, che a lei non ha mai detto niente sul pressing esercitato da Lello Valsano (Gianluca Pugliese), si è confidato invece con Elvira (Giusi Cataldo), la madre di Samuel (Samuele Cavallo).

Un posto al sole, trame: Ornella, dubbi sul matrimonio

Quando avverrà la raggelante scoperta? Le anticipazioni di Upas ci svelano che la dottoressa nella puntata di martedì prossimo, 19 luglio, si renderà conto che tra Raffaele ed Elvira “potrebbe esserci stata più di una semplice amicizia“…

Ovviamente la donna rimarrà turbata dal fatto che per il consorte sia stato più semplice e naturale vuotare il sacco con un’estranea e così tra lei e Raffaele si creerà una profonda frattura. Ma quanto durerà? Sicuramente non sarà un passaggio narrativo tanto breve, perché la Bruni senior comincerà ad apparire sempre più dubbiosa e incerta rispetto al suo matrimonio. Andrà in tilt? E l’amata coppia Raffaele-Ornella che fine farà?

In generale, vi anticipiamo che questa storyline continuerà a coinvolgere molti personaggi della soap e, nel tempo, potrebbero esserci momenti davvero drammatici. La sensazione, insomma, è che l’aggressione a Mariano Tregara (Lello Giulivo) sia solo l’inizio, staremo a vedere…