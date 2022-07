Un posto al sole, rumor: Chiara Mastalli entra nel cast?

Anticipazioni Un posto al sole: nuovo personaggio in arrivo?

Mentre continuano le due storyline di punta (la drammatica vicenda di Raffaele e gli intrighi di Lara Martinelli per nascondere a Roberto che non è più incinta), Un posto al sole sarebbe in procinto di far entrare nel suo cast un’attrice di cinema e televisione molto conosciuta sin dai primi anni Duemila.

Secondo un rumor degli ultimi giorni e che vi segnaliamo in anteprima, infatti, a Palazzo Palladini dovremmo vedere in futuro Chiara Mastalli, interprete molto conosciuta dal pubblico delle fiction tv: tra le tante produzioni a cui ha preso parte, citiamo titoli come Sei forte maestro, Carabinieri, Distretto di Polizia, Il maresciallo Rocca, Codice rosso, Un caso di coscienza, R.I.S., I liceali, Rex, Il restauratore e L’allieva. Ma l’elenco potrebbe continuare a lungo.

Chiara Mastalli a Un posto al sole con un ruolo intrigante?

Al cinema, la Mastalli ha interpretato molti film nella sua carriera, tra cui alcune pellicole “cult” come Ricordati di me, Tre metri sopra il cielo, Notte prima degli esami e Notte prima degli esami oggi.

Insomma, l’arrivo di Chiara a Upas – se confermato – sarebbe un colpo di mercato ben assestato da parte della soap partenopea di Rai 3. Quale potrebbe essere eventualmente il suo personaggio? La sensazione è che possa trattarsi di un ruolo intrigante destinato a inserirsi in una delle trame principali, ma staremo a vedere…