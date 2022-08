Beautiful, anticipazioni 17 agosto 2022: Justin elimina il video che scagiona Liam

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 17 agosto 2022

Hope e Steffy sono in ansia per il fatto che Liam dovrà affrontare un processo nel quale non potrà dimostrare di non aver investito volontariamente Vinny. Katie è preoccupata per come Will potrà gestire una condanna del padre ad anni di carcere. Bill è fiducioso di riuscire a cavarsela, anche grazie a Justin. Intanto, però, a lui e a Liam è stata negata la libertà su cauzione, in quanto ritenuti a rischio di fuga a causa delle loro disponibilità economiche.

Justin ha colpito Thomas facendolo svenire e, al suo risveglio, lo stilista si ritrova chiuso in una gabbia nei sotterranei della Spencer Publications. Justin, intanto, elimina il video di Vinny dal cellulare di Thomas ed è evasivo quando Wyatt lo interroga sulla strategia difensiva che intende adottare per il processo.