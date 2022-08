Beautiful, anticipazioni dal 4 al 10 settembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 4 a sabato 10 settembre 2022

Hope riesce a liberare Thomas e insieme vanno alla centrale di polizia proprio mentre Liam sta per essere trasferito in un carcere di massima sicurezza. Quinn deve lasciare casa di Eric dopo quello che è successo e non perde occasione per rivedere il suo giovane amante.

Hope e Thomas cercano di convincere Baker che Liam non c’entra niente con la morte di Vinny, ma l’uomo ormai è intenzionato a spostare Liam in un carcere di massima sicurezza.

Eric, Brooke e Ridge sono ancora attoniti per il tradimento di Carter. Grazie al video rinvenuto da Thomas sul suo telefono, Liam e Bill escono di prigione. Eric, dopo aver espresso tutto il suo disappunto sull’accaduto, propone a Carter di occuparsi come avvocato del suo divorzio da Quinn.

Spoiler Beautiful: Bill vuole mandare Justin in prigione!

Brooke non nasconde a Quinn la sua soddisfazione nel vederla andare via da casa Forrester. Zende apprende della storia tra Quinn e Carter e che Zoe starà via a lungo. Paris chiede a Zende se ora potrebbe interessarle Zoe, ma lui vuole Paris. Bill, Katie e Ridge vengono a sapere che Justin aveva rapito e rinchiuso Thomas affinché non rivelasse che la morte di Vinny era stato un suicidio.

Justin sperava nella possibile condanna di Bill, per impadronirsi della Spencer. Justin, pentito delle sue intenzioni, chiede scusa a Bill, che però non lo perdona e lo butta fuori dall’ufficio e dalla sua vita. Steffy, Ridge, Brooke e Thomas parlano dell’uscita di prigione di Bill e Liam, del tradimento di Justin e della morte di Vinny.

Bill giura a Wyatt e a Katie che non perdonerà mai Justin. Carter dice a Quinn che non è stato licenziato e che rappresenterà Eric nella causa di divorzio contro di lei. Justin dice a Ridge e a Thomas che, se non lo denunceranno, lui racconterà loro tutti i segreti di Bill e della sua azienda. Finn chiede a Steffy di diventare sua moglie.

Mentre Justin offre la sua professionalità alla Forrester, Bill ribadisce a Katie e a Wyatt di voler vedere finire in prigione il suo “ex” avvocato. La passione tra Carter e Quinn rinasce.