Beautiful, anticipazioni 6 agosto 2022: Ridge non è sorpreso che c’entri Bill Spencer!

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 6 agosto 2022

Ridge e Brooke informano Thomas e Steffy dell’arresto di Liam. Volano emozioni forti: Thomas è comunque arrabbiato che Liam abbia mentito sulla morte di Vinny, mentre Ridge ritiene che Liam e Bill, dato che non sono paramedici, non erano in grado di determinare con sicurezza se Vinny fosse morto o meno. Brooke li invita a riflettere sul fatto che Liam, se avesse potuto, si sarebbe comportato in maniera diversa. Ridge non è sorpreso che ci sia lo zampino di Bill nella faccenda. In prigione, Justin informa Liam e Hope che la posizione degli Spencer è complicata a causa delle azioni di Bill: potrebbe essere difficile ottenere la libertà su cauzione fino al processo.