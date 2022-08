Spoiler: Angel e Ines vengono scoperti a Un altro domani. E ora che succede?

In ogni soap opera le relazioni clandestine, prima o poi, vengono alla luce. Non farà eccezione, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, nemmeno quella tra il giovane Angel Godoy (Ivan Lapadula) e la più matura Ines Acevedo (Barbara Oteiza). I due amanti verranno infatti colti in flagrante da una sconvolta Alicia Utanares (Elena Garrido), motivo per il quale temeranno che la ragazza possa spifferare tutto a Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia).

Un Altro Domani, news: Ines e Angel riprendono la loro relazione

Ines e Angel si riavvicineranno in seguito alla brusca rottura del giovane con Alicia. Da un lato il figlio di Patricia (Silvia Acosta) deciderà di non illudere inutilmente la Utanares e le confesserà che non può stare insieme a lei perché è già innamorato di un’altra donna, dall’altro la giovane bibliotecaria vorrà vederci chiaro su tutta la questione e scoprire chi è la sua misteriosa rivale, motivo per cui cercherà dapprima di chiedere aiuto alla pettegola Linda (Esperanza Guardado) e poi, quando non otterrà alcun tipo di risultato, si affiderà ai consigli di Ines.

Ovviamente, la Acevedo tenterà invano di invogliare la sua dipendente a voltare pagina ma, dal momento che tutti i suoi sforzi saranno vani, non troverà altra scelta se non quella di mandarla “forzatamente” in ferie adducendo come scusa il fatto che è molto deconcentrata sul lavoro e ha bisogno di rilassarsi. Una volta “liberatasi” di Alicia, Ines potrà quindi frequentare ancora di più Angel, con il quale avrà ripreso la relazione…

Un Altro Domani, spoiler: Alicia scopre che Ines e Angel sono amanti

Occhio perciò a tutto quello che succederà in seguito: nel corso di una giornata lavorativa come tante altre, dopo che avrà accettato di tornare a lavorare al fianco di Ventura per poterle stare più vicino, Angel si presenterà in libreria e si apparterà con Ines nel ripostiglio della stessa in cerca di un po’ di intimità.

Proprio in quegli istanti, sfortunatamente, Alicia entrerà nell’attività commerciale e coglierà i due mentre si staranno baciando. Visibilmente sotto shock, la Utanares accuserà Angel e Ines di non avere fatto altro che ingannarla e scapperà evitando qualsiasi altro tipo di confronto.

Un Altro Domani, trame: Alicia fa perdere le sue tracce

A quel punto, una preoccupata Ines inviterà Angel a seguire Alicia per parlarle prima che possa andare dal marito Ventura e rivelargli la tresca in corso. Tuttavia, nonostante il tempestivo intervento del Godoy, la Utanares riuscirà a far perdere le tracce, tant’è che neanche i suoi genitori – contattati in un secondo momento dalla Acevedo – sapranno dove si trova.

Insomma, per la prima volta, Angel e Ines rischieranno davvero di essere scoperti da Ventura, poiché ci sarà la concreta possibilità che, pur di vendicarsi per essere stata presa in giro, Alicia spifferi la liaison a Ventura. Come andrà a finire?