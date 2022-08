Un posto al sole, anticipazioni 1° settembre: Franco e Damiano sulle tracce di Valsano

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 1° settembre 2022

Giovedì 1° settembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una puntata le cui trame ancora una volta sembrano incomplete e appaiono molto brevi. In questi giorni, infatti, non tutto è menzionato nelle sinossi ufficiali di puntata e ciò avviene proprio per non togliere la suspence ai telespettatori.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Franco (Peppe Zarbo) e Damiano (Luigi Miele) si mettono sulle tracce di Lello Valsano (Gianluca Pugliese).

Manuela (Gina Amarante) rischia di perdere Niko (Luca Turco) per sempre.