Un posto al sole, anticipazioni 29 agosto 2022: Viola e Susanna come stanno? Trame blindate…

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 29 agosto 2022

Lunedì 29 agosto inizia la nuova stagione di Un posto al sole, ma nessuno è in grado di fornire una trama dettagliata su quanto accadrà. È ormai abbastanza chiaro che si tratterà di una puntata assai adrenalinica (un po’ come sarà tutta la settimana, ve lo anticipiamo) e la Rai ha fornito solo una piccola traccia che – come noterete da soli – non serve a toglierci la curiosità: Panico e preoccupazione si diffondono a Palazzo Palladini. L’evento sconvolgente che ha visto coinvolte varie famiglie lascia ancora tutti col fiato sospeso.

Un posto al sole: dove eravamo rimasti

In attesa di saperne di più, riepiloghiamo dunque quel che era accaduto il 12 agosto scorso. Si riprenderà da questo punto:

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), sempre alla ricerca di una nuova cameriera, hanno a che fare con un’enigmatica ragazza di nome Lia (Chiara Mastalli) che alla fine – nonostante varie perplessità – potrebbe aggiudicarsi il lavoro. Peppe Capasso (Federico Torre) con la sua corte serrata infastidisce Giulia (Marina Tagliaferri), che però si è probabilmente fatta un’idea sbagliata dell’uomo. È infine tornata l’armonia tra Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) e a questa pace ritrovata partecipano anche Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano), ma la bella giornata trascorsa in famiglia avrà un tragico epilogo…