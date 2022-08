Un posto al sole, anticipazioni 30 agosto 2022: Franco e Nunzio cercano Lello, ma non solo loro!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 30 agosto 2022

Martedì 30 agosto 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una caccia forsennata per catturare il malvivente più pericoloso del momento. Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Le trame, lo diciamo subito, continuano ad essere parzialmente “criptate” ed è evidente come manchino i passaggi narrativi fondamentali, con tutta probabilità per non far perdere la suspence ai telespettatori. Comunque sia, ritroveremo Franco (Peppe Zarbo) che, insieme a Nunzio (Vladimir Randazzo), cerca di sondare i suoi contatti per scovare Lello Valsano (Gianluca Pugliese); il Boschi però si scontrerà con qualcuno deciso a raggiungere il suo stesso obiettivo…