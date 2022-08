Un posto al sole, anticipazioni 9 agosto 2022: Raffaele non si rassegna…

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 9 agosto 2022

Martedì 9 agosto 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una novità da digerire, un uomo che non si rassegna e un pericoloso talento da rispolverare… Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Sempre più ossessionato dalla prospettiva di ritrovare Chiara (Alessandra Masi), Nunzio (Vladimir Randazzo) rispolvera il suo talento di giocatore per ricavare il denaro occorrente per pagare l’investigatore privato, ma un suo vecchio rivale potrebbe rovinare il suo piano. Raffaele (Patrizio Rispo) si imbatte ancora nella freddezza di Ornella (Marina Giulia Cavalli), ma non si rassegna e fa di tutto per recuperare la situazione. Nonostante gli interventi infelici del vigile Cotugno (Walter Melchionda), riuscirà Mariella (Antonella Prisco) a convincere Guido (Germano Bellavia) a “digerire” una certa novità?