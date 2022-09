Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 29 settembre 2022

Per Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è tempo di familiarizzare con i genitori di Finn: Jack (Ted King) e Li (Naomi Matsuda); quest’ultima è un medico come il figlio. Intanto Eric (John McCook), Thomas (Matthew Atkinson) e Ridge (Thorsten Kaye), mentre lavorano a nuovi modelli, si interrogano con Brooke (Katherine Kelly Lang) sulla famiglia di Finn (Tanner Novlan), che stanno per incontrare…