Un posto al sole, anticipazioni 15 settembre 2022: Nunzio, Chiara e i fantasmi del passato

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 15 settembre 2022

Giovedì 15 settembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone diversi fantasmi del passato ma anche uno scatto di orgoglio non da poco!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Nunzio (Vladimir Randazzo) ora sa che Chiara fa ancora uso di droga e così il ragazzo è nuovamente costretto ad affrontare i fantasmi di un passato che aveva in qualche modo rovinato la loro coppia, imbattendosi peraltro in uno scenario che non aveva previsto. È la puntata del “Samuel-pride”: in uno scatto di orgoglio, il giovane Piccirillo deciderà di affrontare il terribile Espedito (Antonio Conte) in un imperdibile faccia a faccia!