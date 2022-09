Un posto al sole, anticipazioni 19 settembre: Marina e Roberto, tutti in ansia per loro!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 19 settembre 2022

Lunedì 19 settembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un avvelenamento che mette ansia, una prima interazione e un equivoco…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Tutti in ansia per la sorte di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano (Nina Soldano): perché e da chi sono stati avvelenati? Intanto, nel giorno di San Gennaro, Michele (Alberto Rossi) e Fabiana (Valentina Corti) interagiscono sotto lo sguardo soddisfatto di Guido (Germano Bellavia). Mariella (Antonella Prisco) tenta di consolare Cerruti (Cosimo Alberti), convinto che Bruno Sarti non l’abbia mai amato; qualcuno potrebbe però fraintendere l’amichevole vicinanza tra i due…