Un posto al sole, anticipazioni 3 ottobre 2022: puntata di grandi decisioni…

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 3 ottobre 2022

Lunedì 3 ottobre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un duro confronto, una decisione lampo e un nuovo impervio tentativo…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Aria di ritorno a Napoli per Nunzio (Vladimir Randazzo) e Chiara (Alessandra Masi): il giovane Cammarota si confronta aspramente con la sua amata e afferma che non intende più assecondarla, nel senso che per lui continuare a soggiornare a Capo Verde è uno sbaglio. A Napoli, Lara Martinelli (Chiara Conti) prende una decisione improvvisa. Renato Poggi (Marzio Honorato) ci riprova con Otello (Lucio Allocca) sulla faccenda della casa vacanze di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), ma l’ex vigile sembra continuare a non volerne sapere…