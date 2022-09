Un posto al sole, anticipazioni 6 settembre 2022: sorpresa per Michele!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 6 settembre 2022

Martedì 6 settembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un atteggiamento implacabile, una sorpresa e un “faccia a faccia”…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Niko (Luca Turco) è intenzionato a proteggere il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) e così appare implacabile nei confronti di Micaela (Gina Amarante). Silvia (Luisa Amatucci) consolida il suo rapporto con Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo), mentre – al contrario – Michele (Alberto Rossi) sembra sempre più “superfluo” all’interno del contesto familiare… ma una bella sorpresa è in arrivo per lui! Mariella (Antonella Prisco) è decisa a vederci chiaro sulla faccenda del pozzo e così trascina Guido (Germano Bellavia) al caseificio per un faccia a faccia con Espedito (Antonio Conte).