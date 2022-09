Un posto al sole, anticipazioni 8 settembre 2022: Alberto prova a far ragionare Niko ma…

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 8 settembre 2022

Giovedì 8 settembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un’iniziativa per provare a calmare le acque, un’antipatia a pelle e un tentativo di aiutare una mamma disperata.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Alberto tenta a far ragionare Niko sul rischio di una battaglia legale contro Micaela, ma il giovane Poggi non intende sentire ragioni: vuole andare avanti per proteggere il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone). Giulia (Marina Tagliaferri) e Angela (Claudia Ruffo) cercano di aiutare Adele Picardi (Sara Ricci). Fabiana (Valentina Corti) porta un po’ di leggerezza nella vita di Michele (Alberto Rossi), ma la nuova arrivata sembra non suscitare simpatia in Rossella (Giorgia Gianetiempo).