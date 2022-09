Un posto al sole: chi è il professore di Viola? Cosa succederà con Eugenio? Anticipazioni

Un posto al sole cast: Davide Dolores interpreta Gabriele Nespolino

Dopo la conclusione della triste vicenda che ha portato alla morte di Susanna (Agnese Lorenzini), a Un posto al sole sta andando in scena il trauma non ancora risolto di Viola Bruni (Ilenia Lazzarin), la cui vita ha subìto un drammatico scossone che continua a segnare le sue giornate.

La conseguenza più evidente dello scossone di cui parliamo è il precipitare del rapporto tra Viola e il marito: con Eugenio (Paolo Romano) si è rotto qualcosa e i due appaiono sempre più lontani. Fino al punto di lasciarsi? Una rottura è nell’aria, come avrete tutti già notato, e le anticipazioni delle prossime puntate sembrano condurci sempre più in tale direzione.

Trame Upas: Viola si avvicina a Gabriele?

Viola, infatti, continuerà a non volerne sapere nulla della possibilità di avere una scorta che la tranquillizzi e inizierà persino a prendere confidenza con l’idea di una vita senza Nicotera al suo fianco. E a tal proposito, vi sarete probabilmente già accorti di una “strana” novità…

Fino ad ora, a scuola la Bruni non aveva mai interagito con il resto del personale docente, ma da qualche giorno è comparso all’orizzonte un collega insegnante di religione con cui la donna ha iniziato a scambiare qualche parola. C’è qualcosa che non sappiamo? Quel che possiamo dirvi è che i due continueranno a chiacchierare e a breve sembrerà esserci una maggiore vicinanza, ma non è chiaro se ciò sfocerà in una vera e propria “simpatia” oppure no.

E a proposito del nuovo insegnante, il ruolo del professor Gabriele Nespolino viene interpretato da Davide Dolores, attore siciliano attivo soprattutto in campo teatrale ma con incursioni anche nel mondo del cinema e della tv (a breve lo vedremo anche nella fiction di Canale 5 Viola come il mare).